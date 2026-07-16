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НовостиПроисшествия16 июля 2026 8:40

В Тамбове мотоциклист протаранил иномарку

В больнице оказался 44-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мотоциклист попал в больницу

Мотоциклист попал в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 15 июня в 9 часов 5 минут в районе дома №9 строение 1 по улице Монтажников города Тамбова. 44-летний водитель мотоцикла «BGM V6» не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Toyota Camry», под управлением 50-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Мужчина протаранил иномарку

Мужчина протаранил иномарку

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.