В Тамбове мотоциклист протаранил иномарку

Мотоциклист попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 15 июня в 9 часов 5 минут в районе дома №9 строение 1 по улице Монтажников города Тамбова. 44-летний водитель мотоцикла «BGM V6» не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Toyota Camry», под управлением 50-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.