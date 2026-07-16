Тамбовчанин пошел под суд за хранение патронов

В суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Уваровского округа, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

В суде установили, что мужчина незаконно хранил у себя дома пригодные для стрельбы 72 патрона калибра 5,6 мм, ранее найденные при разборе вещей в одном из сараев на территории дома сожительницы.

Вину фигурант признал.

- Мужчину приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно, – сообщает прокуратура Тамбовской области.