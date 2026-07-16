В Тамбове пройдет забег ползунков, ходунков и бегунков

Необычные соревнования пройдут в парке культуры и отдыха

В Тамбове открылась регистрация участников на забег ползунков, ходунков и бегунков, который пройдет в субботу, 25 июля, в городском парке культуры и отдыха. Категории участников:

- Ползунки (0–1 год);

- Ходунки (1–1,5 года);

- Бегунки (1,5–3 года).

По правилам соревнований, «бежать» можно будет только в носочках. Зато родители смогут использовать для мотивации ребенка игрушки или другие предметы. Но помощь руками со стороны взрослых не допускается.

С 9:00–9:45 состоится подтверждение явки для зарегистрированных онлайн; в 10:00 — старт забега.

Для участия необходимо отправить сообщение в сообщество Дирекции культуры и массового отдыха в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.ru/wall-40926371_18299 с текстом: «Хочу участвовать в забеге: возраст, фамилия и имя ребенка».

Прием заявок — до 12.00 четверга 23 июля. Количество мест ограничено!