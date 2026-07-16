В Тамбове разрешили купание на двух пляжах, ранее не прошедших проверку Роспотребнадзора

В Тамбове Роспотребнадзор снял запрет на купание на пляжах «Парус» и «Пригородный». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в областном центре опасность для отдыхающих может представлять только одно место отдыха - пляж «Детский» на правом берегу канала Цны в районе парка Дружбы, где пробы вновь показали наличие кишечной палочки.

В Рассказовском округе по-прежнему не рекомендуется купание на официальных местах отдыха в селах Пичер, Никольское и Коптево.

В Тамбовском округе к запрещенным пляжам в Тулиновке и Новой Ляде добавилась зона отдыха на Цне в селе Татаново, в районе моста окружной дороги, где превышен показатель ионов аммония.

В Моршанске все еще закрыты пляжи на Садовой и Свободной. В Мичуринске не прошла проверку почва на пляже «Детский» на реке Лесной Воронеж.