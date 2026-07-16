В Тамбовском округе пройдет фестиваль ремесленного сыра

18 июля с 10.00 до 15.00 на территории парка по ул. Центральная с. Стрельцы Тамбовского муниципального округа состоится фестиваль ремесленного сыра.
- В фестивале примут участие фермеры и КФХ Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Ивановской и Пензенской областей, производящие сыры и кисломолочную продукцию, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
Традиционно пройдет конкурс на лучшего сыродела в следующих номинациях:
- «Лучшее оформление торгового места»,
- «Лучший мастер-класс»,
- «Народное признание»,
- «Лучший сыродел по мнению профессионального жюри».
Гостей фестиваля ждет бесплатная дегустация фермерских сыров, качественные продукты и яркие вкусы, а также выставка изделий народных промыслов, пенная шоу-программа с аниматорами,тематические фотозоны,увлекательные мастер-классы и выступление лучших творческих коллективов Притамбовья.
Программа фестивального дня также включает спортивные игры и конкурсы, интеллектуальные викторины, детские аттракционы, интерактивные площадки с участием аниматоров, а также спектакль Тамбовского молодежного театра.