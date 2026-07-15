В Мичуринске за 1 рубль выставят на продажу два исторических здания

В Мичуринске выставят на продажу два объекта культурного наследия. Приобрести исторические здания в центре наукограда инвесторы смогут за 1 рубль с обязательной реставрацией. Об этом рассказали в администрации города.

Первым объектом, предложенным для покупки, станет здание на улице Филиппова, 90, возведенное в XIX веке.

- Постройка сохраняет историческую ценность не только как объект материальной культуры, но и как часть городского ландшафта, связывающая современность с прошлым Мичуринска, - отметили в администрации наукограда.

Второе здание - каретный сарай с конюшней на улице Филиппова, 49а. Оно было возведено в конце XIX века.

Как уточнили в городском руководстве, после реставрации объекты можно использовать, не нарушая при этом их исторической ценности. Здесь можно будет открыть музей, культурный центр, галерею, ресторан или кафе, магазин, гостевой дом для туристов или офис.