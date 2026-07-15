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НовостиПроисшествия15 июля 2026 13:29

Тамбовские росгвардейцы задержали магазинную воровку

Женщина пронесла мимо кассы товаров на 3 тысячи рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Мичуринске росгвардейцы задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже товаров из супермаркета, расположенного на Липецком шоссе. Правохранители получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта. На месте к ним обратилась директор магазина и указала на быстро удаляющуюся женщину, пояснив, что она не оплатила товары на сумму около 3000 рублей.

- Сотрудники задержали правонарушительницу и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.