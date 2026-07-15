В Тамбове на Ипподромной нашли нарушителей правил торговли

В Тамбове в ходе рейда на улице Ипподромной сотрудники Западного теруправления выявили сразу несколько точек несанкционированной торговли: сезонные овощи и фрукты продавались прямо с земли и раскладных столов вдоль проезжей части без разрешающих на то документов.

На всех нарушителей составлены административные протоколы. По закону Тамбовской области им грозят штрафы: рядовые граждане заплатят от 2 до 3 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 15 тысяч, юридические — от 20 до 50 тысяч. Окончательный размер санкций определит административная комиссия. Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены.

Нарушение правил торговли, Ипподромная

- Продукты, купленные с рук, не проходят санитарный и ветеринарный контроль. У продавцов нет медкнижек, товар хранится без холодильников, нередко прямо под солнцем. Это реальная угроза здоровью покупателей. Кроме того, после такой стихийной торговли остаются горы мусора, убирать которые вынуждены коммунальные службы, – говорят в администрации Тамбова. - Протоколы переданы в административную комиссию для назначения штрафов.