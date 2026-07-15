Роспотребнадзор проверил молочную продукцию в Тамбовской области

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в первом полугодии 2026 года проверили 448 образцов молочной продукции. Исследования проводились по разным параметрам: санитарно-химическим, физико-химическим (включая фальсификацию), микробиологическим, а также на содержание антибиотиков, ГМО и радиоактивных веществ.

Нарушения нашли только по микробиологическим и физико-химическим показателям. Доля нестандартной продукции по микробиологии составила 1,6% (3 пробы из 188). Для сравнения: в первом полугодии 2025 года этот показатель был выше — 5,9%. Патогенных микроорганизмов в проверенных образцах не обнаружили.

По физико-химическим показателям доля нарушений снизилась до 1,3% (2 пробы из 156) против 5,3% годом ранее. Фальсификацию выявили в 3% проб (2 из 66) — в 2025 году этот показатель составлял 5,3%. Некачественную продукцию находили в основном в сливочном масле и твороге.

Вся продукция, не соответствующая требованиям, была изъята из продажи.