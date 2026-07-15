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НовостиОбщество15 июля 2026 12:51

С РКС-Тамбов взыскали 4,6 миллиона рублей за загрязнение ручья в микрорайоне Майский

Суд удовлетворил иск прокуратуры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку исполнения природоохранного законодательства и установила, что в 2025 году в микрорайоне Майский г. Тамбова в результате сброса сточных вод из канализационной насосной станции, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «РКС-Тамбов», произошло загрязнение ручья.

Для возмещения ущерба, причиненного водному объекту вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды, прокуратура направила в арбитражный суд исковое заявление.

РКС Тамбов. Ущерб 4,6 млн

- Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал более 4,6 миллиона рублей в доход государства, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Фактическое исполнение судебного акта проконтролирует прокуратура.