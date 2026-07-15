В Тамбовской области водитель сбил лося на трассе и скрылся

Фото министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области

Ночью 15 июля в Тамбовской области неизвестный сбил на лося. Инцидент произошел на трассе Тамбов - Шацк. Виновник ДТП скрылся с места аварии.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД и специалисты «Тамбовохоты».

- В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, - прокомментировали в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

В ведомстве напомнили жителям Тамбовской области о необходимости проявлять максимальную осторожность на дорогах. Особенно осторожным надо быть в темное время суток и в зонах вероятного выхода диких животных.