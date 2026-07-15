Три тамбовских МУПа признали нарушителями антимонопольного законодательства

Тамбовское УФАС России выявило нарушение антимонопольного законодательства у трех городских муниципальных предприятий. Речь идет о МУП «Тамбовтеплосервис», МУП «Цнинский хозяйственный центр» и МУП «КотовскТеплоСервис». По закону у этих предприятий была возможность закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика на конкурентных рынках. Например, услуги связи, услуги по охране объектов, поставка горюче-смазочных материалов и др. Этим положением МУПы и пользовались.

Но, по мнению специалистов УФАС по Тамбовской области, закупки у единственного поставщика в условиях конкурентного рынка возможно только при наличии разумных и объективных причин. В противном случае такие действия расцениваются как нарушение закупочных принципов и создают дискриминационные условия для иных участников рынка.

- В ходе рассмотрения дел нарушение антимонопольного законодательства устранено, – сообщают в региональном УФАС.