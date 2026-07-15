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НовостиПроисшествия15 июля 2026 10:15

В Тамбове мужчина притворился газовщиком и украл у пенсионерки 70 тысяч рублей

Злоумышленника задержали в Липецкой области
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Мужчина, подозреваемый в краже денег у тамбовской пенсионерки, был задержан в соседнем регионе.

Днем 25 июня в квартиру 84-летней женщины в Тамбове под предлогом обслуживания газового оборудования проник злоумышленник. Он узнал, что у пенсионерки есть сбережения и украл их.

- Введя ее в заблуждение, совершил хищение денежных средств в размере 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Полицейские выяснили, что лицо, причастное к преступлению, находится в Липецкой области. Подозреваемым оказался 61-летний уроженец Рязанской области. Мужчину задержали.

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.