В Тамбове мужчина притворился газовщиком и украл у пенсионерки 70 тысяч рублей

Фото УМВД России по Тамбовской области

Мужчина, подозреваемый в краже денег у тамбовской пенсионерки, был задержан в соседнем регионе.

Днем 25 июня в квартиру 84-летней женщины в Тамбове под предлогом обслуживания газового оборудования проник злоумышленник. Он узнал, что у пенсионерки есть сбережения и украл их.

- Введя ее в заблуждение, совершил хищение денежных средств в размере 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Полицейские выяснили, что лицо, причастное к преступлению, находится в Липецкой области. Подозреваемым оказался 61-летний уроженец Рязанской области. Мужчину задержали.

В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.