Тамбовчанин на иномарке съехал с дороги, чтобы не сбить велосипедиста, и врезался в дерево

В аварии получили травмы пассажирки легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получили травмы две женщины, произошла 14 июля в 18 часов 40 минут в районе дома №126 по улице Красноармейской города Кирсанова. 48-летний водитель автомобиля «Skoda Rapid», обгоняющий КамАЗ, увидел, что прямо перед грузовиком на дорогу выехал велосипедист и начала поворачивать налево. Чтобы избежать наезда на человека, водитель легковушки направил машину в сторону, в результате авто влетело в дерево.

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скорой медицинской помощи, его пассажирок 39 и 44 лет с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.