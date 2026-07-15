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НовостиПроисшествия15 июля 2026 7:08

В Тамбовской области авто наехало на велосипед с детьми

В аварии пострадала 13-летняя девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девочки пересекали дорогу

Девочки пересекали дорогу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 14 июля в 13 часов 30 минут в районе дома №135 по улице Советской города Жердевка. 43-летняя водитель автомобиля «Lada Granta». поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, наехала на 13-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по линии тротуара.

- В результате ДТП 13-летнюю пассажирку велосипеда с различными травмами доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла в Жердевке

Авария произошла в Жердевке

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.