В Тамбовской области авто наехало на велосипед с детьми

Девочки пересекали дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя, произошла 14 июля в 13 часов 30 минут в районе дома №135 по улице Советской города Жердевка. 43-летняя водитель автомобиля «Lada Granta». поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, наехала на 13-летнюю велосипедистку, которая пересекала дорогу по линии тротуара.

- В результате ДТП 13-летнюю пассажирку велосипеда с различными травмами доставили в больницу на автомобиле скорой помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.