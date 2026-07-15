В Тамбове в библиотеке им. Пушкина пройдет шахматный турнир

Турнир пройдет 1 августа

1 августа в 13:00 в Западном зале библиотеки (4 этаж) состоится шахматный турнир. Организаторы приглашают всех любителей интеллектуальных игр на необычный командный турнир по шведским шахматам (в народе — «шведки»).

Это захватывающая командная игра для четырёх человек (две команды по два игрока) на двух досках, в которой все снятые с доски фигуры противника не уходят в никуда, а мгновенно передаются вашему партнёру на соседней доске. Он может выставить их в любой момент, что полностью меняет рисунок партии. Побеждает команда, быстрее поставившая мат или заставившая противника просрочить время. Этот формат требует не только тактического мышления, но и отличного взаимопонимания между партнёрами.

Никаких возрастных ограничений нет. Участвовать могут все желающие — от школьников до опытных шахматистов. Собирайте команду из двух человек или приходите — поможем найти напарника на месте. Регистрация участников:

- онлайн по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a501c3595add575a7ba46dd/ (ссылка активна до 1 августа)

- или очно за 15 минут до начала турнира в Западном зале.

Фото библиотеки им. А. С. Пушкина