В Тамбове администрация пыталась заставить семью переехать в аварийное жилье

В Тамбове суд отказал администрации в иске о вселении в жилое помещении и понуждении к заключению договора социального найма.

Ранее суд обязал администрацию города Тамбова без очереди обеспечить семью благоустроенным жильем.

- Администрация предложила ответчикам квартиру, однако семья от вселения в нее отказалась, сославшись на аварийное состояние дома, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Суд первой инстанции отказал администрации в иске, исходил из того, что жилое помещение, предоставляемое гражданам, должно быть пригодным для жизни.

В суде апелляционной инстанции администрация пыталась доказать, что недостатки жилья семья может устранить сама, однако решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.