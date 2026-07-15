Тамбовская фирма получила штраф за подкуп

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Выяснилось, что в 2024 году руководитель коммерческой организации незаконно передавал сотруднику областного учреждения деньги и другое имущество на общую сумму больше 290 тыс. рублей. Взятку он давал для лоббирования интересов представляемой им организации при заключении договоров на выполнение работ и поставку оборудования.

В отношении взяткополучателя вынесен приговор.

- Юридическое лицо, в интересах которого передавалась взятка, привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей, – сообщает прокуратура Тамбовской области.