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НовостиОбщество14 июля 2026 14:37

В Моршанске произошла авария на аварийном коллекторе

На месте работают специалисты
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Для ликвидации аварии задействовали дополнительную технику

Для ликвидации аварии задействовали дополнительную технику

14 июля на канализационном коллекторе по улице Первомайской в Моршанске произошла аварийная ситуация. В результате износа сетей было зафиксировано повреждение одного из участков.

Специалисты аварийно-восстановительной бригады оперативно выехали на место и приступили к работам в экстренном режиме. В настоящий момент ведутся работы по демонтажу и замене лопнувшего участка на новый. Для ускорения процесса принято решение о привлечении дополнительной спецтехники.

- Ситуация находится под контролем. На месте работают все необходимые службы и техника, – говорит и..о. главы города Моршанска Михаил Ширшов: - Специалисты делают всё возможное, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки и минимизировать неудобства для горожан.

Фото администрации Моршанска