В Моршанске произошла авария на аварийном коллекторе

Для ликвидации аварии задействовали дополнительную технику

14 июля на канализационном коллекторе по улице Первомайской в Моршанске произошла аварийная ситуация. В результате износа сетей было зафиксировано повреждение одного из участков.

Специалисты аварийно-восстановительной бригады оперативно выехали на место и приступили к работам в экстренном режиме. В настоящий момент ведутся работы по демонтажу и замене лопнувшего участка на новый. Для ускорения процесса принято решение о привлечении дополнительной спецтехники.

- Ситуация находится под контролем. На месте работают все необходимые службы и техника, – говорит и..о. главы города Моршанска Михаил Ширшов: - Специалисты делают всё возможное, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки и минимизировать неудобства для горожан.

Фото администрации Моршанска