Тамбовчанка пыталась убить собственного мужа

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которую подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 13 июля женщина в ходе бытового конфликта ударила супруга ножом в шею. Благодаря сопротивлению жертвы и вмешательству родственников, убийства удалось не допустить. Пострадавшему вызвали скору. Сейчас 54-летний мужчина находится в реанимации больницы.

- Подозреваемая задержана. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения. Следствие продолжается, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.