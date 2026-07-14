Тамбовчанин перевел мошенникам 13,5 млн рублей

Житель Гавриловского округа перевел мошенникам более 13 млн рублей.

56-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур. Он сообщил, что ее погибшему сыну причитается награда. Женщина рассказала об этом другому сыну. Вскоре с 36-летним мужчиной связались лже-сотрудники правоохранительных органов и лже-сотрудники банка. Тамбовчанина убедили в том, что кто-то получил доступ к его счету и перевел деньги на счет пособников недружественной страны. Потерпевшему пригрозили уголовной ответственностью за пособничество террористам.

Мужчина поверил аферистам, снял деньги со счета и направился в Москву, чтобы там перевести средства на указанный электронный кошелек. Тамбовчанина уверили, что кошелек принадлежит ему и деньги на нем будут в безопасности.

- Гражданин перевел 13,5 млн рублей в криптовалюту. После перевода денег, мошенники перестали выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.