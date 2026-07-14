На Тамбовщине пройдет фестиваль «Ирская коммуна. Формат жизни»

В программе фестиваля – работа множества тематических площадок

17-18 июля в селе Ленинское Кирсановского округа состоится фестиваль «Ирская коммуна. Формат жизни. Мероприятие призвано возродить память об одной из самых необычных страниц истории региона – Ирской коммуне, возникшей в 1922 году на месте бывшего имения княгини Оболенской-Рейтерн.

В программе фестиваля – работа множества тематических площадок: «Аллея искусств», «Коммунарский дворик», «Ярмарочный ряд», «Трапезная». Для гостей будут организованы экскурсии по селу с аудиогидами. В местном доме культуры состоятся познавательные лекции и выставки, а на базе народного музея, открытого ещё в 1967 году, можно будет увидеть подлинные документы, фотографии и предметы быта коммунаров.

Особое внимание организаторы уделяют творческой составляющей. В программе будет чтение стихов, музыка, импровизации и живое общение с авторами.

- Ирская коммуна представляла собой сельскохозяйственное объединение энтузиастов, которые съехались из Америки, Австралии, Великобритании. По национальному составу это был настоящий интернационал: русские, украинцы, белорусы, поляки, венгры, немцы, итальянцы, – напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - За короткое время они построили двухэтажные дома, клуб, школу, водяную мельницу и лесопилку, а в первый же год получили невиданный для здешних мест урожай – 14,4 центнера зерновых с десятины.

Мировую известность коммуне принесло посещение её в 1931 году британским писателем и драматургом Бернардом Шоу, который специально приехал в Тамбовскую область, чтобы увидеть своими глазами достижения советских самоуправленцев. В советское время сюда съезжались туристы со всего Союза, а сегодня место вновь становится точкой притяжения для всех, кто интересуется историей нашей страны.

Фото со страницы фестиваля ВКонтакте