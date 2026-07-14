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НовостиПроисшествия14 июля 2026 10:34

Нетрезвая тамбовчанка напала на полицейского

Женщина пойдет под суд за применение насилия в отношении представителя власти
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мордовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в мае 2026 года полицейский проводил проверку по сообщению о краже. На одной из улиц была обнаружена фигурантка в состоянии опьянения. Женщине было предложено отправиться в полицию, что ей не понравилось.

- Находясь в служебном автомобиле, она применила физическую силу в отношении представителя власти, - рассказали в прокуратуре Мордовского района.

Обвиняемая не признала вину. Уголовное дело направлено в Мордовский районный суд.