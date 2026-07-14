В центре Тамбова ограничат движение

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения расширенного заседания областной Думы, в Тамбове вводится запрет на остановку и стоянку транспорта по улице Интернациональной, на участке от К.Маркса до дома № 16А по Интернациональной, и по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства на участке от улицы Интернациональной до ул. М.Горького Ограничения начнут действовать с 22 часов 14 июля до окончания мероприятия 15 июля. Они не будут распространяться на транспорт участников мероприятия. При необходимости будет прекращено движение автотранспорта необходимости по проезду с односторонним движением вдоль здания правительства Тамбовской области, от Интернациональной до М.Горького.