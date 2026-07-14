Тамбовчане жалуются на работу общественного транспорта

За прошедшую неделю сотрудники ЦУР передали на исполнение 63 жалобы на работу общественного транспорта. Жители писали о больших интервалах движения, срывах расписания, сокращении маршрутов, переполненных автобусах, а также отсутствии рейсов после 20 часов.

В ходе разбирательства выяснилось, что транспорт на газомоторном топливе выходит на линии стабильно, но есть сложности с заправкой дизтоплива из-за очередей.

По указанию городского руководства с коммерческими перевозчиками проведут дополнительную работу для выстраивания логистики и недопущения сбоев в расписании движения.