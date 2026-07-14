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НовостиПроисшествия14 июля 2026 9:38

Тамбовчанин за рулем «ВАЗ» протаранил стоящую на обочине фуру

В аварии пострадал 49-летний пассажир легковушки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина врезался в фуру

Мужчина врезался в фуру

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария с участием большегруза произошла 13 июля в 10 часов 15 минут на 3 километре автодороги «Тамбов-Котовск-Покрово Пригородное». 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» потерял управление и врезался в припаркованную на обочине большегруз «МАN».

- В результате аварии травмы получил 49-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2114», пострадавшего с различными травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

В аварии получил травмы пассажир легкового авто

В аварии получил травмы пассажир легкового авто

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.