Тамбовчанин за рулем «ВАЗ» протаранил стоящую на обочине фуру

Мужчина врезался в фуру Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария с участием большегруза произошла 13 июля в 10 часов 15 минут на 3 километре автодороги «Тамбов-Котовск-Покрово Пригородное». 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» потерял управление и врезался в припаркованную на обочине большегруз «МАN».

- В результате аварии травмы получил 49-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2114», пострадавшего с различными травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.