В Тамбове 20-летняя водитель потеряла управление машиной и врезалась в столб

Девушка врезалась в бетонную опору Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получили травмы двое молодых людей, произошла 3 июля в два часа ночи в Тамбове на улице Носовской, в районе дома № 5. 20-летняя водитель автомобиля «Lada Priora», не справилась с управлением, выехала на тротуар и врезалась в столб.

- В результате ДТП водитель самостоятельно обратилась за медицинской помощью, а ее 20-летнего пассажира с различными травмами доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.