Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2026 9:05

В Тамбове 20-летняя водитель потеряла управление машиной и врезалась в столб

В ДТП пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девушка врезалась в бетонную опору

Девушка врезалась в бетонную опору

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получили травмы двое молодых людей, произошла 3 июля в два часа ночи в Тамбове на улице Носовской, в районе дома № 5. 20-летняя водитель автомобиля «Lada Priora», не справилась с управлением, выехала на тротуар и врезалась в столб.

- В результате ДТП водитель самостоятельно обратилась за медицинской помощью, а ее 20-летнего пассажира с различными травмами доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла на ул. Носовской

Авария произошла на ул. Носовской

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.