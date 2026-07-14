Тамбовчанин забыл в магазине рюкзак и лишился 8 тысяч рублей

В Тамбове полицейские раскрыли кражу рюкзака с деньгами.

В одном из магазинов города местный житель забыл на полке свой рюкзак. В нем находились 8 тысяч рублей. Когда потерпевший понял свою оплошность и вернулся в торговую точку, рюкзака уже не было на месте. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения внутри магазина и на прилегающей территории, опросили очевидцев. Злоумышленник был задержан.

- Им оказался 23-летний местный житель. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело.