Тамбовчанин изготовил из дикорастущей конопли гашиш и марихуану

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта.

По версии следствия, в сентябре 2025 года тамбовчанин сорвал кусты конопли в Мордовском округе. Их них он изготовил каннабис и гашиш.

- Наркотическое средство фигурант хранил на даче и в своей квартире для личного потребления, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины более 2 кг растительных наркотиков.

Уголовное дело рассмотрит Тамбовский районный суд.