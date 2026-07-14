Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2026 7:54

Тамбовчанин изготовил из дикорастущей конопли гашиш и марихуану

Мужчину будут судить за приобретение, хранение и перевозку наркотиков
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Тамбовской области

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта.

По версии следствия, в сентябре 2025 года тамбовчанин сорвал кусты конопли в Мордовском округе. Их них он изготовил каннабис и гашиш.

- Наркотическое средство фигурант хранил на даче и в своей квартире для личного потребления, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины более 2 кг растительных наркотиков.

Уголовное дело рассмотрит Тамбовский районный суд.