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НовостиОбщество14 июля 2026 6:37

Тамбовчанина отправили на обязательные работы из-за долга по алиментам в 1,7 млн рублей

Отбыв наказание, мужчина образумился и устроился на работу
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин задолжал двоим детям более 1,7 млн рублей алиментов. Исполнительные производства в отношении 48-летнего мужчины находятся в Ленинском районном отделении судебных приставов города Тамбова.

- Мужчина платил алименты не полной суммой и накопил задолженность по двум исполнительным производствам более 1 млн 700 тысяч рублей, - прокомментировали в УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав составил в отношении должника протокол. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После отбытия наказания тамбовчанин решил изменить свой образ жизни и устроился на работу. В настоящее время он выплатил детям более 1 млн рублей.