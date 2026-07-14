Тамбовчанина отправили на обязательные работы из-за долга по алиментам в 1,7 млн рублей

Тамбовчанин задолжал двоим детям более 1,7 млн рублей алиментов. Исполнительные производства в отношении 48-летнего мужчины находятся в Ленинском районном отделении судебных приставов города Тамбова.

- Мужчина платил алименты не полной суммой и накопил задолженность по двум исполнительным производствам более 1 млн 700 тысяч рублей, - прокомментировали в УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав составил в отношении должника протокол. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.

После отбытия наказания тамбовчанин решил изменить свой образ жизни и устроился на работу. В настоящее время он выплатил детям более 1 млн рублей.