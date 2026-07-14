В Тамбовской области продет мероприятие «Встречная полоса»

С 14 по 16 июля 2026 года на территории Тамбовской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

За истекший период этого года на территории региона произошли 48 ДТП связанных с выездом на встречную полосу, в которых 19 человек погибли и 61 получил ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий в таких ДТП составила почти 24 погибших на 100 пострадавших, что в три раза выше среднего показателя.

При этом почти половина дорожно-транспортных происшествий связана с выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено правилами дорожного движения.

- В эти дни контроль за соблюдением правил обгона и маневрирования будет усилен, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - Все наряды и посты ДПС, а также система фото-видео фиксации административных правонарушений, переведены на особый режим работы, чтобы не допустить нарушений, которые чаще всего приводят к трагедиям.