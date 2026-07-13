В Тамбовской области под колеса машины попал 9-летний велосипедист

Мальчик оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 11 июля в 17 часов 37 минут на улице Герасимова в районе дома №137 города Мичуринска. 45-летний водитель автомобиля «Toyota RAV4» сбил 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП несовершеннолетнего велосипедиста с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.