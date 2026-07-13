Тамбовчанин может лишиться иномарки из-за неуплаты налогов

Авто могут продать в счет долга

В Октябрьском районном отделении судебных приставов г. Тамбова возбудили исполнительное производство о взыскании долга по налоговым платежам на общую сумму 532 тысячи рублей с 25-летнего мужчины.

Судебный пристав установил, что у должника есть автомобиль «Toyota Camry».

В рамках рейдового мероприятия сотрудником службы наложил арест на автомобиль должника.

- Теперь у мужчины есть 10 для оплаты задолженности, – сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - Если он не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль принудительно реализуют в счет оплаты долга.

Фото пресс-службы УФССП по Тамбовской области