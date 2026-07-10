В Тамбовской области руководительница мемориальной компании присваивала деньги от продажи памятников

Прокурор Инжавинского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

В 2024 году подсудимая, работавшая руководителем обособленного подразделения мемориальной компании, забирала себе деньги, полученные при продаже памятников.

- Собственнику фирмы причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей, - отметили в прокуратуре Инжавинского района.

Женщина признала вину частично. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы условно.