В Тамбовской области подросток угнал машину у инвалида

В Ржаксе полицейские раскрыли преступление, связанное с угоном автомобиля у пенсионера-инвалида.

Подросток воспользовался тем, что в замке зажигания были оставлены ключи и уехал на чужом транспортном средстве.

- Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции, удалось быстро установить и задержать злоумышленника, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Принимаются меры для возвращения машины владельцу. С несовершеннолетним и его родителями будет проведена профилактическая работа.