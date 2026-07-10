Тамбовчанин отправится в психиатрическую больницу по решению суда

Судебной коллегией по административным делам Тамбовского областного суда рассмотрена апелляционная жалоба на решение о принудительной госпитализации мужчины.

Ранее «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» обратилась в суд с требованием о помещении гражданина в стационар без его согласия в связи с тем, человек может представлять опасность для себя и окружающих, кроме того, без лечения его состояние может ухудшиться. Октябрьского районный суд Тамбова удовлетворил данный иск. Судебная коллегия по административным делам Тамбовского областного суда согласилась с его выводами.

- Суд указал на наличие законных оснований для принудительной госпитализации административного ответчика, исходя из тяжести его психического заболевания, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.