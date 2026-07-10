Глава Кирсанова Сергей Павлов ушел с должности

Сергей Павлов руководил городом с 2017 года Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области.

9 июля состоялось заседание Кирсановского городского Совета депутатов, на котором глава города Сергей Павлов сложил свои полномочия.

- Решение связано с его выдвижением кандидатом в депутаты Тамбовской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4, – сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Сергей Павлов родился 31 мая 1967 года в посёлке Чупятово Гавриловского округа Тамбовской области. В 1991 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина. Трудовую деятельность начал в сельском хозяйстве. Работал старшим энергетиком, главным инженером, затем возглавлял сельхозпредприятие. Позже перешёл на муниципальную службу. С 2004 года Сергей Павлов руководил Гавриловским округом, а с 2017 года стал главой Кирсанова. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.