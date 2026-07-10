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НовостиПроисшествия10 июля 2026 6:45

В Тамбове столкнулись легковушка и мопед

В аварии пострадал 58-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Авария произошла на ул. Пахотной

Авария произошла на ул. Пахотной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы водитель мопеда, произошла 9 июля в 20 часов 30 минут на улице Пахотной города Тамбова, недалеко от дома №2В по ул. Селезневской. 32-летний мужчина за рулем «ЛАДА ВЕСТА» при повороте налево на прилегающую территорию, не уступил дорогу и столкнулся с движущимся навстречу мопедом «АЛЬФА» под управлением 58-летнего водителя.

- В результате ДТП пострадал водитель мопеда, мужчину с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Водитель мопеда оказался в больнице

Водитель мопеда оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.