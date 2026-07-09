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НовостиПроисшествия9 июля 2026 14:57

Тамбовчанина приговорили к обязательным работам за поездки на авто в пьяном виде

Автомобиль мужчины конфисковали в доход государства
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суде вынесли приговор по уголовному делу 33-летнего жителя Мордовского округа, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В суде установили, что в мае этого года мужчина, будучи пьяным, ездил по дорогам Мордовского муниципального округа на автомобиле «Хендай Санта Фе».

При этом ранее он привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и был лишен водительских прав.

- Фигуранта приговорили к обязательным работам на 240 часов, на 2,5 года лишили прав, а автомобиль конфисковали в доход государства, – сообщает прокуратура Тамбовской области.