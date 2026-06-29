В Тамбове задержали серийного поджигателя

Мужчину уже судили за аналогичные преступления Фото: УМВД России по Тамбовской области.

В Тамбове полицейские раскрыли серию поджогов, в результате которых пострадали подвальное помещение многоквартирного дома и автомобиль «Газель».

Первоначально на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, их вызвали из-за возгорания мусорных баков. После того, как возгорание ликвидировали, поступило сообщение о еще одном пожаре неподалеку. Горело подвальное помещение жилого дома.

Спасатели передали информацию в дежурную часть УМВД России по г. Тамбову. В этот же день поступило еще одно сообщение, загорелась «Газель». В результате пожара машина частично выгорела.

Полицейские изучили запись с камер видеонаблюдения, расположенных в районе происшествий, а также собрали и проанализировали следы на местах возгораний, в том числе отпечатки пальцев.

В преступлении заподозрили местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. Мужчину задержали у него дома. В поджогах он признался, пояснив, что совершал их из хулиганских побуждений.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.2 статье 167 УК РФ. Устанавливается точный размер ущерба, причиненный собственникам подвального помещения, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.