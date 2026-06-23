В Тамбовской области мужчина, возвращаясь из заключения, угнал машину

0 июня в полицию поступила информация об угоне автомобиля «Лада Приора» у жителя южного региона РФ. Выяснилось, что ночью, в 1 час 20 минут, машина пропала с территории автозаправки, расположенной на автотрассе Р-22 «Каспий». Владелец остановил машину около магазина на АЗС и зашел за покупками, даже не выключив двигатель. Этим и воспользовался мужчина, который возвращался домой на автобусе. Тот как раз остановился на АЗС на дозаправку.

Влделец угнанной машины сразу обратился в полицию. Был объявлен план «Перехват». Вскоре машину остановили сотрудники Госавтоинспекции. Угонщиком оказался 26-летний житель Республики Татарстан. За неуплату алиментов он отбывал срок в следственном изоляторе, после чего его выпустили. При опросе угонщик рассказал, что просто хотел покататься.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в таком преступлении грозит штраф до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.