Фирма, провалившая ремонт школы в Тамбовском округе, включена в реестр недобросовестных поставщиков

В Тамбовской области ООО «ТИСА ЛТД» включено в реестр недобросовестных поставщиков. Подрядчик не завершил капитальный ремонт школы в селе Селезни.

Контракт на работы был заключен в октябре 2025 года между Комсомольской СОШ и компанией из Республики Северная Осетия-Алани. Стоимость контракта превысила 72 млн рублей.

- Подрядчик систематически срывал графики выполнения этапов стройки, - отметили в Тамбовском УФАС России.

Кроме того, при ремонте школы были выявлены грубые нарушения. При этом подрядчик проигнорировал требования заказчика устранить дефекты и ускорить темпы работ.

В итоге фирма сдала работы лишь на сумму 10,8 млн рублей, тогда как заказчик заплатил более 29,4 млн.

Комсомольская СОШ в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта. Сведения об организации были направлены в Тамбовское УФАС.

Ведомство установило недобросовестное поведение подрядчика и включило его в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года.