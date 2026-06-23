Двое тамбовчан пытались насмерть забить человека

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении двух 28-летних местных жителей, которых обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, ночью 1 сентября 2025 года на улице Озерной города Тамбова между двумя компаниями незнакомых молодых людей произошел словестный конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки мужчины стали избивать одного из оппонентов, нанося целенаправленные удары ногами в обуви по его голове.

После того, как 28-летний мужчина потерял сознание, нападавшие бросили его и скрылись. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, избитый остался жив. Врачи диагностировали у него травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

- В рамках расследования собрана доказательственная база, достаточная для направления уголовного дела в суд, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.