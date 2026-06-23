В Жердевке отключат воду на сутки

24 июня в Жердевке отключат воду в связи с проведением технических работ на водонапорной башне по улице Кировская. Об этом сообщает администрация Жердевского округа.

Подача ресурса будет прекращена с 10.00 и продлится около суток, до полного завершения работ.

Без воды останутся жители по следующим адресам:

- ул. Дорожная,

- ул. Некрасова,

- ул. Лермонтова,

- ул. Комиссарова,

- пер. Чехова,

- ул. Тургенева,

- ул. Кировская,

- ул. Заводская,

- ул. Садовая,

- ул. Дзержинского,

- ул. Зои Космодемьянской,

- ул. Московская,

- ул. Плеханова,

- ул. Тамбовская,

- ул. Достоевского,

- ул. Чичканова,

- ул. Карла Маркса.

- Рекомендуем заранее сделать запас воды, - подчеркнули в администрации Жердевского округа.