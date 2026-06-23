В Жердевке отключат воду на сутки

24 июня в Жердевке отключат воду в связи с проведением технических работ на водонапорной башне по улице Кировская. Об этом сообщает администрация Жердевского округа.
Подача ресурса будет прекращена с 10.00 и продлится около суток, до полного завершения работ.
Без воды останутся жители по следующим адресам:
- ул. Дорожная,
- ул. Некрасова,
- ул. Лермонтова,
- ул. Комиссарова,
- пер. Чехова,
- ул. Тургенева,
- ул. Кировская,
- ул. Заводская,
- ул. Садовая,
- ул. Дзержинского,
- ул. Зои Космодемьянской,
- ул. Московская,
- ул. Плеханова,
- ул. Тамбовская,
- ул. Достоевского,
- ул. Чичканова,
- ул. Карла Маркса.
- Рекомендуем заранее сделать запас воды, - подчеркнули в администрации Жердевского округа.