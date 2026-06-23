В Тамбовской области в массовой аварии пострадал мотоциклист

В аварии получил травмы 20-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 22 июня в 16 часов 32 минуты в районе дома 33 по улице Герасимова города Мичуринска. 20-летний мужчина, лишенный прав, управляя кроссовым мотоциклом, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной не уступил дорогу и врезался в двигавшийся по главной дороге «ВАЗ-21150» под управлением 23-летнего мужчины. От удара его авто продолжило движение и наехало на припаркованный «ВАЗ 211440». Водителя в этот момент в салоне не было.

- В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, которого с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу им. С.С. Брюхоненко и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.