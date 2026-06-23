Главе СК России доложат о ситуации с аварийным домом в Тамбовской области

Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав жительницы Тамбовской области.

По данным социальных медиа, жительница Кирсанова долгое время не может получить благоустроенное жилье. Ее дом признан аварийным.

- Отмечается, что срок расселения определен не раньше 2030 года, - сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время следственные органы регионального СК России расследуют по данному факту уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тамбовской области Андрею Степанову представить доклад о ходе расследования.