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НовостиПроисшествия23 июня 2026 6:39

Тамбовчанин за рулем «Лада Веста» сбил электросамокатчика

В аварии пострадал 17-летний юноша
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мальчик ехал по стоянке

Мальчик ехал по стоянке

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 22 июня в 08 часов 50 минут в районе дома 191 по улице Советской города Тамбова. 43-летний водитель «Лада Веста» при повороте направо на прилегающую дворовую территорию не уступил дорогу и сбил электросамокат Kugoo M4ProMax под управлением 17-летнего молодого человека, двигавшегося по стоянке.

- В результате аварии водителя электросамоката с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Водитель не уступил дорогу подростку

Водитель не уступил дорогу подростку

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.