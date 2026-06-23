Тамбовчанин за рулем «Лада Веста» сбил электросамокатчика

Мальчик ехал по стоянке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 22 июня в 08 часов 50 минут в районе дома 191 по улице Советской города Тамбова. 43-летний водитель «Лада Веста» при повороте направо на прилегающую дворовую территорию не уступил дорогу и сбил электросамокат Kugoo M4ProMax под управлением 17-летнего молодого человека, двигавшегося по стоянке.

- В результате аварии водителя электросамоката с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу и госпитализировали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.