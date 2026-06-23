Тамбовчанина будут судить за мошенничество с землей

В Рассказовском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году мужчина зарегистрировал право собственности на жилой дом, якобы построенный на арендуемом земельном участке. В дальнейшем он выкупил этот земельный участок площадью 1,5 га за 5 % от кадастровой стоимости. В результате муниципалитету причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.

Вину в преступлении мужчина не признал. Земельный участок вернули в муниципальную собственность. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России.

- Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, – сообщает прокуратура Тамбовской области.