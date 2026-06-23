В Цне нашли браконьерские сети: проверки проходили в Сосновском и Тамбовском округах

Попавшуюся рыбу вернули в воду

Во время совместного рейда сотрудники регионального минэкологии и подведомственного учреждения «Тамбовохота» обследовали акваторию реки Цны на территории Сосновского и Тамбовского муниципальных округов.

в результате они нашли и изъяли бесхозные рыболовные сети и две незаконно установленные «нареты». По каждому факту оформили акты изъятия. Рыбу, попавшую в незаконные орудия лова, освободили и выпустили.

Цна. Рейд по сетям.

- Каждая оставленная в воде сеть наносит ущерб экосистеме, – говорят в министерстве экологии и природных ресурсов региона. - Работа по выявлению и изъятию незаконных орудий лова будет продолжена.

Фото/видео министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области