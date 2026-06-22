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НовостиПроисшествия22 июня 2026 14:36

Тамбовчанке вернут 29 тысяч рублей, похищенные мошенниками

Деньги поступили на счет жителя Черкесска
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура города Мичуринска выявила факт хищения денег у местной жительницы.

- Неустановленные лица, завладев доступом к ее банковскому счету, похитили 29 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Средства были переведены на счет жителя Черкесска, который предоставил мошенникам свои банковские реквизиты для транзита незаконно полученных денег.

Прокуратура города обратилась в суд с иском к владельцу счета.

Суд поддержал позицию прокуратуры. Переведенная сумма была признана неосновательным обогащением. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, ответчика обязали вернуть деньги пострадавшей.