Тамбовчанке вернут 29 тысяч рублей, похищенные мошенниками

Прокуратура города Мичуринска выявила факт хищения денег у местной жительницы.
- Неустановленные лица, завладев доступом к ее банковскому счету, похитили 29 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Средства были переведены на счет жителя Черкесска, который предоставил мошенникам свои банковские реквизиты для транзита незаконно полученных денег.
Прокуратура города обратилась в суд с иском к владельцу счета.
Суд поддержал позицию прокуратуры. Переведенная сумма была признана неосновательным обогащением. Исковые требования прокуратуры удовлетворены, ответчика обязали вернуть деньги пострадавшей.